Убийство ребенка в Запорожье: суд отправил няню в СИЗО (видео)

Женщину отправили под стражу до 2 августа

В Запорожье состоялось заседание Шевченковского районного суда, который избрал меру пресечения для 51-летней воспитательницы нелегального детского сада, подозреваемой в убийстве годовалой девочки.

После заседания, которое транслировалось в режиме онлайн, было принято решение отправить подозреваемую в следственный изолятор на срок до 2 августа.

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. 2, удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа включительно", - говорится в решении.

В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения прокурор предоставил видео с камер наблюдения, установленных в квартире няни. На время просмотра видео заседание проходило в закрытом режиме.

"Мы видим, что она бьет ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - подчеркнул адвокат родителей погибшей девочки.

Напомним, что в ходе следствия было установлено – 51-летняя жительница Запорожья обустроила детский садик в собственной трехкомнатной квартире, не имея никаких разрешительных документов на такую деятельность.

29 мая родители оставили дочь на так называемый "пробный день", однако уже через час им позвонила няня со словами "ваш ребенок не дышит".

Напомним, ранее адвокат семьи погибшей девочки опубликовал видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку.

"Видео пересмотрели в зале суда, оно шокировало участников заседания... Прокурор с мокрыми глазами", – написала журналист Марина Моисеенко.

Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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