Уникальные автомобили: медики о проекте "200 скорых для Украины"

/ Фото: fdu.org.ua

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Спецавтомобиль на базе внедорожника Toyota Land Cruiser впечатляет своими возможностями. Об этом сказала Татьяна Богдан, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи поселка Черниговка Запорожской области. Местные медики получили такую машину в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова.

Особенно поразило Татьяну Витальевну медицинское оборудование в салоне новой скорой:

"В нашем Центре медико-санитарной помощи прежде не было дефибриллятора. Да и в целом машина уникальна по своим характеристикам, по проходимости. Счастлива, что мы попали в проект Фонда Рината Ахметова. У нас работает девять семейных врачей, а автопарк очень старый. Единственная скорая, которая позволяла транспортировать пациентов в лежачем положении, – старая "ГАЗель". Поэтому с нетерпением ждали, когда новый автомобиль приступит к работе".

Как отметила Татьяна Богдан, Черниговский район – это сельская местность, где очень плохие дороги и разрозненная инфраструктура.

"Автомобиль Фонда будет работать в Новополтавской амбулатории, а также обслуживать пациентов из других населенных пунктов. Ведь села разбросаны в радиусе 50 километров. Есть с населением в 1000 человек, а есть 50", – добавила главврач Центра первичной медико-санитарной помощи.

Фонд Рината Ахметова предлагает врачам рассказать о своей непростой работе. Для этого проводится специальный конкурс. Все, что нужно для участия в нем – опубликовать свой видеоролик или рассказ на личной странице, или странице своего медицинского учреждения, или громады с хештегами #ФондРинатаАхметова и #200скорыхДляУкраины.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

/ Фото: fdu.org.ua

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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