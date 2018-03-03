В аэропорту "Запорожье" самолет занесло во время посадки

Cамолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы

В Международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет, следующий рейсом Борисполь – Запорожье, сегодня, 3 марта, во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, инцидент произошел в субботу в 14:03.

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую.

Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в результате посадки самолета погибших и травмированных нет. Все пассажиры были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.

Как рассказали в администрации аэропорта Запорожье, после инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Также в администрации сообщили, что самолет МАУ продолжает находиться на боковой полосе безопасности, в связи с чем самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.

Как рассказали пассажиры авиарейса из Турции, после сообщения об аварийной посадке самолета МАУ в аэропорту Запорожье их лоукост, направляющийся в Запорожье, вернулся в один из турецких аэропортов.

Кроме того, пассажиры самолета МАУ рассказали журналистам, что на колесах их самолета якобы была "лысая резина".

По данному факту ведется расследование. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embraer-145 в Запорожье будет названа позже.

Ранее сообщалось, что запорожский аэропорт приостановил работу.

Напомним, аэропорт "Борисполь" отменил прием ряда авиарейсов.

Также сообщалось, что люди отказались лететь в Египет после замены колес самолету.