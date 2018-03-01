Непогода в Украине: запорожский аэропорт приостановил работу

Сегодня, 18:23

Обледенение и снег не позволили принять рейсы из Киева, Израиля и Египта

Фото: Аэропорт «Запорожье»
Фото: Аэропорт «Запорожье»

Международный аэропорт Запорожья из-за чрезвычайных погодных условий отменил вылеты самолетов, которые должны были отправиться или прибыть в город.

Как сообщили в администрации аэропорта, на ближайшие сутки ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, гололед, метель и налипание мокрого снега.

Уже принято решение об отмене рейсов "Борисполь  – Запорожье",  "Жуляны – Запорожье", "Шарм-Эль-Шейх – Запорожье – Шарм-Эль-Шейх" и "Запорожье – Тель-Авив".

"Высокая влажность и сильный ветер создают осложнения при расчистке от обледенения взлетно-посадочной полосы. С улучшением погодных условий и ликвидацией последствий непогоды, запорожский аэропорт продолжит свою работу в штатном режиме", – сообщили в аэропорту.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
аэропорт, Запорожье, снегопад, непогода

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"Сегодня"

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