Непогода в Украине: запорожский аэропорт приостановил работу

Обледенение и снег не позволили принять рейсы из Киева, Израиля и Египта

Международный аэропорт Запорожья из-за чрезвычайных погодных условий отменил вылеты самолетов, которые должны были отправиться или прибыть в город.

Как сообщили в администрации аэропорта, на ближайшие сутки ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, гололед, метель и налипание мокрого снега.

Уже принято решение об отмене рейсов "Борисполь – Запорожье", "Жуляны – Запорожье", "Шарм-Эль-Шейх – Запорожье – Шарм-Эль-Шейх" и "Запорожье – Тель-Авив".

"Высокая влажность и сильный ветер создают осложнения при расчистке от обледенения взлетно-посадочной полосы. С улучшением погодных условий и ликвидацией последствий непогоды, запорожский аэропорт продолжит свою работу в штатном режиме", – сообщили в аэропорту.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.