В аэропорту Запорожья у пассажира изъяли крупную сумму валюты

Таможенники обнаружили в сумке мужчины 32 тысячи долларов вместо заявленных 25

В аэропорту Запорожья у пассажира изъяли крупную сумму. Фото: пресс-служба ГФС

В аэропорту Запорожья у пассажира изъяли крупную сумму валюты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6c2/281/5c66c22813244.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6c2/281/5c66c22813244.jpg 2019-02-15T15:50:00+02:00 Запорожье Таможенники обнаружили в сумке мужчины 32 тысячи долларов вместо заявленных 25

В международном аэропорту "Запорожье" таможенники изъяли у иностранца крупную сумму валюты, которая не была задекларирована. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской таможни ГФС.

По информации ведомства, валюта была обнаружена у пассажира, прилетевшего из Турции – для прохождения таможенного контроля он выбрал "красный коридор" и письменно задекларировал, что перевозит 25 тысяч долларов США.

В ходе досмотра и пересчета денег таможенники выявили у мужчины 32 тысячи долларов. В отношении нарушителя был составлен админпротокол. Избыток валюты в размере семи тысяч долларов временно изъяли.

Напомним, что недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт

Кроме того, ранее в Киеве полицейские задержали гражданина РФ с амфетамином. Выяснилось, что задержанным оказался сын бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова.

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