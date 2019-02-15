В аэропорту Запорожья у пассажира изъяли крупную сумму валюты
Таможенники обнаружили в сумке мужчины 32 тысячи долларов вместо заявленных 25
В международном аэропорту "Запорожье" таможенники изъяли у иностранца крупную сумму валюты, которая не была задекларирована. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской таможни ГФС.
По информации ведомства, валюта была обнаружена у пассажира, прилетевшего из Турции – для прохождения таможенного контроля он выбрал "красный коридор" и письменно задекларировал, что перевозит 25 тысяч долларов США.
В ходе досмотра и пересчета денег таможенники выявили у мужчины 32 тысячи долларов. В отношении нарушителя был составлен админпротокол. Избыток валюты в размере семи тысяч долларов временно изъяли.
Напомним, что недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт
Кроме того, ранее в Киеве полицейские задержали гражданина РФ с амфетамином. Выяснилось, что задержанным оказался сын бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова.
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