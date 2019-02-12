В Запорожье на рынке изъяли партию контрабандных сигарет
Обыски в поисках контрабанды проходили на территории Центрального рынка
В Запорожье на Центральном рынке изъяли партию контрабандных сигарет стоимостью в полтора миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как стало известно, санкционированный обыск проходил в складском помещении, которое использовалось для незаконного оптового сбыта сигарет на территории рынка.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты сигареты в ассортименте: Parliament, Davidoff, Kent, LD, Winston, Compliment и других.
По предварительным оценкам, стоимость изъятых сигарет составила 1 605 тысяч гривен. Также установлено, что обнаруженный товар собирались реализовать на торговой площадке. Продолжаются следственные мероприятия.
Ранее мы сообщали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Также напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов .
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