В Запорожье на рынке изъяли партию контрабандных сигарет

Обыски в поисках контрабанды проходили на территории Центрального рынка

В Запорожье на рынке изъяли контрабандные сигареты. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Запорожье на рынке изъяли партию контрабандных сигарет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/29e/4a3/5c629e4a3f0eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/29e/4a3/5c629e4a3f0eb.jpg 2019-02-12T12:37:00+02:00 Запорожье Обыски в поисках контрабанды проходили на территории Центрального рынка

В Запорожье на Центральном рынке изъяли партию контрабандных сигарет стоимостью в полтора миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, санкционированный обыск проходил в складском помещении, которое использовалось для незаконного оптового сбыта сигарет на территории рынка.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты сигареты в ассортименте: Parliament, Davidoff, Kent, LD, Winston, Compliment и других.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых сигарет составила 1 605 тысяч гривен. Также установлено, что обнаруженный товар собирались реализовать на торговой площадке. Продолжаются следственные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов .

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