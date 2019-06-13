В Бердянске поймали похитителей, которые вымогали десять тысяч долларов
Заложника удалось освободить
В Бердянске преступники похитили мужчину и вымогали десять тысяч долларов. Неизвестные с оружием силой погрузили мужчину в свой микроавтобус и скрылись.
Микроавтобус был объявлен в розыск, спустя короткое время полиция зафиксировала его в черте города. Злоумышленники, 1983 г.р. и 1986 г.р., задержаны, а заложник освобожден.
Похитители требовали от местного жителя 10 тысяч долларов. После угроз с применением оружия тот согласился отдать им деньги.
Но когда злоумышленники возвращались на микроавтобусе за деньгами, их задержала полиция.
В салоне транспортного средства обнаружены две винтовки.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2.ст.189УК Украины (вымогательство).
Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. Француз увез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.
Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.
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