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ГБР расследует полицейские грабежи в Запорожской области

13 июня, 13:54

Сотрудники полиции обирали предпринимателей в ходе фиктивных обысков

Фото: ГБР / Facebook
Фото: ГБР / Facebook.

В Мелитополе следователи теруправления ГБР расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц правоохранительных органов Запорожской области, которые, злоупотребляя своим служебным положением, разработали схему системного давления на коммерческие предприятия.

Как сообщает Госбюро, сотрудники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у субъектов предпринимательской деятельности. В дальнейшем в ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств и присваивали их через подконтрольные предприятия.

На сегодня выявлено, что только во время одного обыска были незаконно изъяты и впоследствии реализовано на пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 тыс. грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обысков.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что ГБР расследует издевательства полицейских над водителем в Луганской области.

Как сообщалось, ГБР задержало на взятке прокурора Мелитопольской прокуратуры.

Также мы сообщали, что ГБР задержало на взятке прокурора из Хмельницкого.

Ранее ГБР открыло дело после бунта в одесской колонии:


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Тег полиция, Мелитополь, обыск, грабеж, Запорожская область, ГБР

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