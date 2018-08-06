В Бердянске магазин отказался обслуживать сторонников Путина

Сегодня, 18:21

Магазин музыкальных инструментов вывесил необычное объявление

Фото: AFP
Фото: AFP

В городе Бердянск Запорожской области в магазине музыкальных инструментов отказались обслуживать фанатов Кремля и президента России Владимира Путина.

"Лица, симпатизирующие роССии и лично г-ну (чит. г**ну, го***ну) Путину. В.В., в нашем отделе не обслуживаются!" – говорится в объявлении, размещенном у кассы.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России задержал два турецких судна, которые шли из Мариуполя и Бердянска.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил мнение о том, что Россия посредством так называемых учений своего флота в Азовском море будет совершать провокации, главной целью которых будет не военная агрессия, а ограничение судоходства и нанесение экономического урона нашей стране.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских судов) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан выдвинул свою версию, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азове. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.
Россия, Путин, Бердянск, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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