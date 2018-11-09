В Бердянске мужчина вынес золото из квартиры знакомой и заложил в ломбард

В Бердянске мужчина похитил у знакомой золотые украшения и сдал их в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Заявление о происшествии в дежурную часть Бердянского отдела полиции поступило от 34-летней женщины 8 ноября. По словам потерпевшей, из ее квартиры исчезли золотые украшения.

На место инцидента выехали полицейские, которые установили, что, находясь в гостях у женщины, 35-летний местный житель похитил из ее комнаты золотые украшения, которые заложил в ломбард.

Злоумышленника задержали, по факту кражи было открыто уголовное производство, и задержанному грозит до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Харьковской области охотники за металлом украли 100-килограммовую ванну и продали. Позже их задержали и теперь ворам грозит до шести лет тюрьмы.

Также стоит напомнить о том, как возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве 13-летняя девочка украла кошелек у женщины. Кража произошла в помещении ресторана быстрого питания – девочка расстегнула рюкзак и вытащила из него кошелек с деньгами и банковскими карточками. Инцидент заметили полицейские, которые отрабатывали территорию вокзала.