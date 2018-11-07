В запорожском селе копы нашли наркотики и арсенал боеприпасов

Сегодня, 18:44

Полицейские нашли незаконные вещи сразу в нескольких домах села

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

Запорожские копы во время обысков в селе Шелюги Акимовского района изъяли у местных жителей наркотики и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 7 ноября полицейские провели обыски в одном из домов, где изъяли два бумажных свертка с наркотиками, а в другом доме были найдены и изъяты три бумажных свертка с каннабисом, пакет с семенами конопли, обрез охотничьего ружья, 63 патрона, банка с порохом и различные самодельные устройства для изготовления боеприпасов.

В отношении хозяев домов, где были сделаны "находки" открыты уголовные производства, ведется досудебное расследование.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса. А в Киевской области задержали вооруженную гранатами организованную преступную группировку наркодилеров.

Также мы писали о том, как в Ахтырке Сумской области разоблачили и задержали водителя такси, который продавал в городе наркотики. Как выяснилось, копы получили информацию об одном из местных жителей, который может сбывать марихуану и провели обыски в доме подозреваемого и в его автомобиле, где были найдены десять свертков с расфасованной марихуаной.
наркотики, марихуана, боеприпасы, полиция, запорожская область, каннабис

Вы сейчас просматриваете новость "В запорожском селе копы нашли наркотики и арсенал боеприпасов". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В Запорожье задержали водителя дорогой иномарки с поддельными документами

Сегодня, 16:42

Копы остановили машину за нарушение правил, а обнаружили "перебитые" номера

Харьков

Фото: СБУ

В Харьковской области задержана женщина с партией опасных психотропов

Сегодня, 15:32

Стоимость контрабанды составляет примерно 20 тысяч долларов
Загрузка...

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

Под Харьковом двое охотников за металлом украли ванну в 100 кг

Сегодня, 12:06

Копы за несколько часов разоблачили воришек

Другие страны

Фото: pixabay.com

Пожизненное за кокаин: украинка чудом избежала смертной казни в Малайзии

Вчера, 16:39

После вердикта судьи 24-летняя жительница Херсона не сдержала слез – ранее она была оправдана, но прокуратура подала апелляцию
Загрузка...