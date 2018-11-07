В запорожском селе копы нашли наркотики и арсенал боеприпасов

Запорожские копы во время обысков в селе Шелюги Акимовского района изъяли у местных жителей наркотики и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 7 ноября полицейские провели обыски в одном из домов, где изъяли два бумажных свертка с наркотиками, а в другом доме были найдены и изъяты три бумажных свертка с каннабисом, пакет с семенами конопли, обрез охотничьего ружья, 63 патрона, банка с порохом и различные самодельные устройства для изготовления боеприпасов.







В отношении хозяев домов, где были сделаны "находки" открыты уголовные производства, ведется досудебное расследование.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса. А в Киевской области задержали вооруженную гранатами организованную преступную группировку наркодилеров.

Также мы писали о том, как в Ахтырке Сумской области разоблачили и задержали водителя такси, который продавал в городе наркотики. Как выяснилось, копы получили информацию об одном из местных жителей, который может сбывать марихуану и провели обыски в доме подозреваемого и в его автомобиле, где были найдены десять свертков с расфасованной марихуаной.