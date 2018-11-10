В Бердянске у девушки нашли более килограмма наркотиков

Сегодня, 12:31

Более килограмма марихуаны копы обнаружили при обыске дома в Бердянске

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожской области у женщины из Бердянска нашли более килограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Вещество, похожее на марихуану, было обнаружено во время обыска дома 30-летней местной жительницы. Наркотик в сухом состоянии общим весом более одного килограмма находился в пакете.

Владелица обнаруженного вещества заявила полицейским, что хранила высушенные растения для личного употребления. Конопля была изъята и направлена на экспертизу.

По оценкам экспертов, в ценах "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 100 тысяч гривен. Было открыто уголовное производство. Женщине за хранение наркотиков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Не так давно запорожские копы изъяли четыре килограмма марихуаны и семена элитной конопли. Так, три килограмма марихуаны были обнаружены во время обыска в доме 40-летней женщины, а у 44-летнего мужчины изъяли еще около килограмма марихуаны.

А в Херсонской области копы разоблачили "ученых"-наркоторговцев. Плантация конопли была оборудована капельным поливом, а ее рост снимали на видео.
наркотики, марихуана, Бердянск, запорожская область

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"Сегодня"

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