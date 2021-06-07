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В Бердянске вонючие водоросли безуспешно возвращали в море – видео

7 июня, 19:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Работники на пляже вилами забрасывали водоросли в море, но они возвращались обратно

На днях коммунальщики в Бердянске начали очищать водоросли с пляжа, однако, не совсем традиционном способом – забрасывая их обратно в воду.

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Об этом пишет "Голос Запорожья".

Как рассказывают очевидцы, зловонные водоросли лежат на пляжах и гниют в огромных кучах.

Вместо того чтобы вовсе от них избавиться и очистить центральный пляж, коммунальщики вилами забрасывали водоросли обратно в море.

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Тем временем как сообщили в Госпродпотребслужбы Киева, в столице все пляжи готовы к приему отдыхающих – полностью соответствуют санитарным нормам. Но в Днепре значительно превышено содержание химических веществ и там купаться не рекомендуют.

Ранее мы сообщали, что в Киеве активно готовят муниципальные пляжи к купальному сезону. Но сам сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до 18 градусов тепла, а пляжи получат паспорта.

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