В Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса: заразились медики

В Бердянске у восьми сотрудников подстанции скорой медицинской помощи подтвердили заболевание COVID-19.
Как сообщила пресс-служба предприятия "Областной центр экстренной медицинской помощи", заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников.
При этом уточняется, что первым коронавирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег.
Сейчас у большинства инфицированных медиков заболевание проходит бессимптомно.
Как сообщает государственное учреждение "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 18 июля в регионе зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших – 664 человека. Среди них 98 – медицинские работники и 62 ребенка.
Напомним, 17 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 847 человек. С начала эпидемии опасную инфекцию обнаружили у 58 111 наших граждан.
Кроме того, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы . Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.
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