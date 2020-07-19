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В Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса: заразились медики

19 июля, 06:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У большинства медработников болезнь проходит безсимптомно

В Бердянске у восьми сотрудников подстанции скорой медицинской помощи подтвердили заболевание COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба предприятия "Областной центр экстренной медицинской помощи", заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников.

При этом уточняется, что первым коронавирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег.

Сейчас у большинства инфицированных медиков заболевание проходит бессимптомно.

Как сообщает государственное учреждение "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 18 июля в регионе зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших – 664 человека. Среди них 98 – медицинские работники и 62 ребенка.

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Напомним, 17 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 847 человек. С начала эпидемии опасную инфекцию обнаружили у 58 111 наших граждан.

Кроме того, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы . Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бердянск коронавирус Запорожская область

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