В центре Запорожья разваливается жилая пятиэтажка: названа удивительная причина

В центре Запорожья из-за ржавых ливнестоков разваливается пятиэтажный жилой дом – дождевая и талая вода размывают кирпич и заливает квартиры.

Жильцы этого дома неоднократно обращались за помощью коммунальщиков, но те отделываются только обещаниями ремонта.

Так, женщина, живущая в здании, пожаловалась на постоянную сырость в квартире, а также на воду, которая заливает балкон и разрушает плиту перекрытия.

Сточные желоба давно проржавели и стали похожи на решето и вода течет прямо по стенам, а из обветшалых стен выпадают кирпичи.

"Грохот стоит такой что мы просто пугаемся … что-то нужно делать эта плитка просто отпадает и падает бывает по 10 штук сразу бывает по два", – рассказала Ирина Быкова.

Как выяснили журналисты, пятиэтажка была построена 40 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалась, а жильцы привыкли рассчитывать только на себя, но в этот раз уверены, что не справятся.

По словам одного из жителей дома, Михаила Курты, "это особо опасный вид работ, мы туда не имеем права лезть, это высота огромная"

При этом коммунальщики на многочисленные жалобы все же отреагировали – приехали высотники и укрепили плитку и падающий кирпич, но проблема стоков все же осталась.

В мэрии пообещали поставить здание в очередь на капитальный ремонт.

"Там проблема с системой водоотведения, по всем вопросам наш мастер сейчас готовит техническую документацию, чтобы включить его в капитальный ремонт", – рассказала Анна Бабина, начальник отдела управляющей компании "Місто для людей".

Когда может начаться ремонт – пока неизвестно.

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