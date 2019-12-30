В ДТП в Запорожской области погибли два человека, еще двое ранены: водитель был пьян

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области произошло столкновение автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"В Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на перекрестке автодороги Харьков – Симферополь и дороги, ведущей к селу Приморскому Запорожского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими", – говорится в сообщении правоохранителей.

Водитель легковушки ВАЗ-2109 не предоставил преимущество грузовику Mercedes-Benz на перекрестке, спровоцировав столкновение. Также установлено, что водитель ВАЗ был пьян.

На место события прибыли патрульные, следователи, медики и спасатели.

В момент оказания медицинской помощи двое мужчин, 1979 и 1996 года рождения, которые были пассажирами легкового автомобиля, скончались. Водитель и еще один пассажир этого же авто находятся в больнице с серьезными травмами.

Работники полиции открыли уголовное производство и задержали водителя легковушки.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку .

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