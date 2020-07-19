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В курортном Бердянске увеличилось число медиков, заболевших коронавирусом

19 июля, 15:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Вспышку инфекции зафиксировали среди сотрудников подстанции скорой помощи

В Запорожской области на подстанции скорой помощи в Бердянске коронавирус выявили у 10 сотрудников.

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Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Оперативная информация о заболевании работников Бердянской подстанции: по состоянию на 19 июля заболевание подтвердилось у 10 сотрудников методом ПЦР", – говорится в сообщении.

Как стало известно, у пяти заболевших отмечены незначительные проявления болезни – насморк и температура до 38 градусов, у остальных болезнь протекает бессимптомно. Все пациенты чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей.

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Отметим, что о вспышке коронавируса в службе скорой помощи в Бердянске стало известно 17 июля – вначале там заразился один из сотрудников, а позже болезнь подтвердили еще у семи его коллег.

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Кроме того, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы . Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о вспышке заболевания на курорте в Херсонской области:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Бердянск курорт скорая помощь коронавирус Запорожская область

Источник: Сегодня

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