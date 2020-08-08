В курортной Кирилловке двух женщин на надувном матрасе унесло в открытое море

В курортной Кирилловке двух женщин, приехавших на отдых из Запорожья, которые решили поплавать на надувном матрасе, унесло от берега на километр.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отметили, что самостоятельно вернуться обратно женщины уже не могли. Женщинам понадобилась помощь спасателей.
По данным ведомства, запорожанки, 36 и 37 лет, находились в море на расстоянии 900 метров от берега. С помощью лодки спасатели добрались к отдыхающим и доставили их на берег.
Стоит добавить, что в Украине за первую неделю августа утонули 20 человек. При этом на протяжении июля погибли более 200 человек, а сначала года – свыше 800. В ГСЧС напомнили, что число погибших на воде традиционно увеличивается с приходом жары.
Спасатели напомнили, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.
Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это происходило, узнайте из нашего сюжета:
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