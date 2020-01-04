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В Мелитополе 14-летняя беременная прячется от врачей

4 января, 17:21

От отце ребенка ничего неизвестно

/ Фото: Pixabay

В Мелитополе врачи родильного дома уже несколько месяцев "гоняются" за 14-летней беременной. Самой молодой маме города рожать уже через несколько недель, однако в больнице она не появляется, сообщает РИА.

По словам главного врача Мелитопольского родильного дома Анатолия Скиданюка, 14-летняя беременная не понимает своей ответственности за будущего малыша. Вся беременность подростка для мелитопольских акушеров-гинекологов проходит, как на пороховой бочке – вместе с социальными службами им приходится буквально гоняться за девочкой, чтобы она появлялась на осмотрах.

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"На родоразрешение эту беременную мы в связи с ее возрастом должны отправлять в запорожский перинатальный центр. Беременность у нее почти доношена – уже 36 недель. Увы, ни сама девочка-подросток, ни ее мама не понимают ответственности за будущего малыша. Об отце ребенка ничего неизвестно. Нам приходится вместе с соцслужбами каждый раз буквально заставлять ее приходить на осмотры", – рассказал главврач Мелитопольского роддома.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона, где в своем таборе живут ромы. Родные навещали мальчика с мамой и уверяли, что ребенка не бросят. Однако как только 12-летнюю роженицу выписали, юная мама исчезла.

Между тем в Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже.

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