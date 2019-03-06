В Мелитополе к 8 марта начали продавать розы по 350 грн за цветок

Накануне праздника в Мелитополе массово заработали цветочные рынки

В Мелитополе к 8 марта начали продавать розы по 350 грн за цветок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc3/c20/5c7fc3c20d81b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc3/c20/5c7fc3c20d81b.jpg 2019-03-06T15:09:50+02:00 Запорожье Накануне праздника в Мелитополе массово заработали цветочные рынки

В Мелитополе накануне праздника Восьмого марта заработали цветочные рынки, на которых продавцы предлагают широкий ассортимент цветов: от традиционных тюльпанов до тканевых роз.

Так, 6 марта на проспекте Богдана Хмельницкого появились в продаже огромные розы из ткани. Стоимость одного цветка составляет 350 гривен, передает "РИА Мелитополь".

По словам продавца, розы выполнены из ткани, мягкие, с гнущимся каркасом, к тому же их можно мыть водой. Женщина также добавила, что такие цветы – почти вечные.

Стоит отметить, что накануне праздника стоимость живых цветов немного повысилась. Так, за тюльпаны продавцы просят 20-25 гривен за штуку, а ветка альстромерии продается за 40 гривен. Между тем, одна роза обойдется в 60 гривен.









Ранее сообщалось, что в Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен за каждый.

Отметим, что первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена.

Также мы писали о том, что в Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.

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