В Мелитополе нашли трех пропавших мальчиков

В Мелитополе полиция среди ночи искала трех пропавших мальчиков. Так, около 22:00 к правоохранителям обратилась молодая женщина, сообщив, что ее 7-летний сын уехал из дома на велосипеде и место нахождения его неизвестно. Примерно через час в полицию обратилась еще одна мать, сообщив об исчезновении двух ее сыновей 7 и 9 лет, сообщили в полиции Запорожской области.

На розыск малолетних детей были направлены все подразделения полиции. Сотрудники ювенальной превенции установили, что все трое беглецов являются друзьями, учениками одной из общеобразовательных школ и живут в одном районе города, в Новом Мелитополе.

Полицейские выяснили, что 7-летний мальчик после того, как мать не отпустила его кататься на велосипеде, убежал из дома и отправился к своим друзьям – двум братьям. Затем все трое отправились гулять по городу.

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Поиск детей было затруднен темнотой и ливнем. Чтобы установить местонахождение маленьких беглецов, ювенальные полицейские общались с их друзьями и соседями, отрабатывали прилегающую местность и окраины города. Около 2 часов ночи поиски наконец увенчались успехом: ювенальные полицейские вместе с одним из родителей разыскали мальчиков в Новом Мелитополе. Беглецы, увидев взрослых, прятались от них в кустах возле одного из магазинов.

Во время путешествия с детьми, к счастью, ничего плохого не произошло. Правонарушений или преступлений в отношении малолетних совершено не было. Детей вернули родителям.

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С маленькими беглецами полицейские провели профилактическую беседу и объяснили, чем опасны путешествия без сопровождения взрослых. В отношении родителей составлены протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Одесской области во время бегового марафона исчезла одна из участниц. Катющеву Екатерину объявили в розыск 13 июня вечером. Девушку, которая около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона и волонтеры. После обращения в полицию девушку нашли ночью на берегу водоема. Как оказалось, она получила тепловой удар и потеряла сознание.

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