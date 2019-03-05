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В Мелитополе рядом с автозаправкой вспыхнула сухая трава

Сегодня, 13:49

На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание

В Мелитополе возле заправки произошел пожар. Фото: 0619
В Мелитополе возле заправки произошел пожар. Фото: 0619.
В Мелитополе рядом с автозаправкой вспыхнула сухая трава //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e60/f10/5c7e60f10e384.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e60/f10/5c7e60f10e384.png Запорожье На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание

В Запорожской области возле одной из автозаправок Мелитополя в балке загорелась сухая трава и камыш. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Возгорание произошло 4 марта, около 17:00, на улице Дружбы, сообщает 0619. Спасатели, оперативно прибывшие по вызову, быстро ликвидировали возгорание, поэтому огонь не перекинулся на находящиеся рядом постройки.

Напомним, что ранее во Львовской области пожар на торфяниках тушили несколько суток. Тогда к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей. 

Добавим, что перед этим торфяники горели в Киевской области. Спасатели установили, что горели торфяные залежи на площади 0,8 га. 

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Тег пожар, Мелитополь, заправка, запорожская область

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