На Волыни пылает лесной пожар: вспыхнули торфяники
На ликвидацию возгорания были брошены дюжина пожарных и две единицы техники
На Волыни вспыхнул лесной пожар – началось горение торфа. Об этом сообщает областной главк ГСЧС.
Торф вспыхнул утром 4 марта на площади около 1,5 гектара на территории под название "Любохиновская клетка" возле села Крымно Старовыжевского района.
К тушению огня были привлечены 13 пожарных и две единицы техники. Два часа спустя пожар на торфяниках был локализован.
Пожарные напоминают, что не нужно поджигать сухую траву, ведь именно она может вызвать огонь на торфяниках.
"Из-за халатности и непонимания ответственности такие пожары в современном мире недопустимы!", – говорят работники ГСНС.
Также причиной пожаров на торфяниках является сжигание бытового мусора.
Напомним, что ранее во Львовской области пожар на торфяниках тушили несколько суток. Тогда к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей.
Добавим, что перед этим торфяники горели в Киевской области. Спасатели установили, что горели торфяные залежи на площади 0,8 га.
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