На Волыни пылает лесной пожар: вспыхнули торфяники

На ликвидацию возгорания были брошены дюжина пожарных и две единицы техники

На Волыни пылает лесной пожар: вспыхнули торфяники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d07/1b7/5c7d071b7d4ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d07/1b7/5c7d071b7d4ea.jpg 2019-03-04T16:25:00+02:00 Украина На ликвидацию возгорания были брошены дюжина пожарных и две единицы техники

На Волыни вспыхнул лесной пожар – началось горение торфа. Об этом сообщает областной главк ГСЧС.

Торф вспыхнул утром 4 марта на площади около 1,5 гектара на территории под название "Любохиновская клетка" возле села Крымно Старовыжевского района.

К тушению огня были привлечены 13 пожарных и две единицы техники. Два часа спустя пожар на торфяниках был локализован.

Пожарные напоминают, что не нужно поджигать сухую траву, ведь именно она может вызвать огонь на торфяниках.

"Из-за халатности и непонимания ответственности такие пожары в современном мире недопустимы!", – говорят работники ГСНС.

Также причиной пожаров на торфяниках является сжигание бытового мусора.

Напомним, что ранее во Львовской области пожар на торфяниках тушили несколько суток. Тогда к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей.

Добавим, что перед этим торфяники горели в Киевской области. Спасатели установили, что горели торфяные залежи на площади 0,8 га.

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