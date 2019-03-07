В Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен
21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы
В Запорожской области военнослужащему, который украл из воинской части в Мелитополе тепловизор стоимостью в 444 тысячи гривен, грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.
Как сообщили в Государственном бюро расследований, 21-летний солдат совершил кражу в декабре прошлого года – он вынес через КПП дорогостоящее оборудование, принадлежащее части, и позже продал его за 75 тысяч гривен покупателю из Ивано-Франковской области.
Сотрудники ГБР вернули тепловизор в часть, а задержанному солдату теперь грозит уголовная ответственность за присвоение воинского имущества в условиях особого периода. За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал о том, что ВСУ стали получать современное вооружение – новое или модернизированное – и задействует против РФ новую методику ведения войны.
Также мы писали о том, как в оккупированном Крыму "суд" приговорил военного к пяти годам тюрьмы за убийство. Как оказалось, мужчина решил "заступиться" за девушку возле ночного клуба и убил ее "обидчика".
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