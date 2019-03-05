В Запорожье вор нанял такси, чтобы перевезти украденное

Копы проверяют задержанного на причастность к другим кражам

В Запорожье вор нанял такси, чтобы перевезти украденное //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e82/397/5c7e82397c16f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e82/397/5c7e82397c16f.jpeg 2019-03-05T16:22:00+02:00 Запорожье Копы проверяют задержанного на причастность к другим кражам

В Запорожье полицейские задержали злоумышленника, который похитил почти 500 метров телефонного кабеля и перевозил его на такси. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, 4 марта копы получили сообщение о том, что ночью из коммуникационного колодца было украдено более 480 метров кабеля.









Вскоре копы на улице Водограйной остановили такси, и обнаружили у пассажира несколько сумок с кабелем, фонарь и нож.

Подозреваемого задержали. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют его на совершение аналогичных краж на территории города и области.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей, нанимая подсобных рабочих.

Общая сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около трех миллионов гривен. Организатору этих масштабных краж грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье вор нанял такси, чтобы перевезти украденное". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.