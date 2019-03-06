В оккупированном Крыму российский военный получил пять лет тюрьмы за убийство
По словам осужденного, он пытался "защитить" девушку, которую обижал другой парень
В аннексированном Крыму подконтрольный оккупантам суд приговорил российского военного к пяти годам колонии за убийство.
Как сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, вердикт был вынесен за преступление, совершенное возле одного из ночных клубов Симферополя в октябре 2017 года.
По словам осужденного, он якобы хотел заступится за девушку, которую ладонью по лицу ударил другой парень. По версии обвинения, осужденный военный нанес "обидчику" один удар кулаком в левое ухо.
От полученного удара потерпевший упал, ударившись головой об асфальт, и временно потерял сознание, а спустя 10 дней скончался.
Действия подсудимого суд квалифицировали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". При этом сам обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
Напомним, что ранее стали известны подробности жестокого убийства семьи Ларьковых в оккупированном Крыму. По словам местного активиста Александра Талипова, подозреваемый в преступлении написал явку с повинной.
Также он рассказал о том, как развивались события: злоумышленник встретился в районе Керчи с жертвами под предлогом продажи им автомобиля. Выехав на берег моря, преступник достал пистолет и потребовал деньги. Глава семейства попытался сопротивляться и стал первой жертвой. Следующей была убита его жена, которая вместе с трехлетней дочкой находилась на заднем сидении. После этого преступник утопил ребенка вместе с автомобилем.
Также мы писали о приговоре жителю Севастополя за убийство двух человек. Согласно решению суда, инцидент произошел в апреле 2016 года. Жертвами 31-летнего мужчины стала его мачеха и ее сестра: во время застолья разгорелась ссора и жертвы получили по несколько ударов ножом.
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