Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В оккупированном Крыму российский военный получил пять лет тюрьмы за убийство

Сегодня, 17:16

По словам осужденного, он пытался "защитить" девушку, которую обижал другой парень

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay
В оккупированном Крыму российский военный получил пять лет тюрьмы за убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg Крым По словам осужденного, он пытался "защитить" девушку, которую обижал другой парень

В аннексированном Крыму подконтрольный оккупантам суд приговорил российского военного к пяти годам колонии за убийство.

Как сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, вердикт был вынесен за преступление, совершенное возле одного из ночных клубов Симферополя в октябре 2017 года.

По словам осужденного, он якобы хотел заступится за девушку, которую ладонью по лицу ударил другой парень. По версии обвинения, осужденный военный нанес "обидчику" один удар кулаком в левое ухо.

От полученного удара потерпевший упал, ударившись головой об асфальт, и временно потерял сознание, а спустя 10 дней скончался.

Действия подсудимого суд квалифицировали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". При этом сам обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Напомним, что ранее стали известны подробности жестокого убийства семьи Ларьковых в оккупированном Крыму. По словам местного активиста Александра Талипова, подозреваемый в преступлении написал явку с повинной.

Также он рассказал о том, как развивались события: злоумышленник встретился в районе Керчи с жертвами под предлогом продажи им автомобиля. Выехав на берег моря, преступник достал пистолет и потребовал деньги. Глава семейства попытался сопротивляться и стал первой жертвой. Следующей была убита его жена, которая вместе с трехлетней дочкой находилась на заднем сидении. После этого преступник утопил ребенка вместе с автомобилем.

Также мы писали о приговоре жителю Севастополя за убийство двух человек. Согласно решению суда, инцидент произошел в апреле 2016 года. Жертвами 31-летнего мужчины стала его мачеха и ее сестра: во время застолья разгорелась ссора и жертвы получили по несколько ударов ножом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, убийство, военный, оккупанты

Вы сейчас просматриваете новость " В оккупированном Крыму российский военный получил пять лет тюрьмы за убийство". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожской области мужчина до смерти забил собутыльника

Сегодня, 15:45

Погибшим оказался житель Энергодара, жестоко избтый знакомым

В Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство

Сегодня, 13:29

Служебные овчарки Бет и Бона привели правоохранителей прямо в дом преступника

Мыться каждый день - вредно

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

​Какую кровь предпочитают комары?

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Вступил в силу закон о валюте: что стоит знать украинцам?

Опухоли головного мозга: первые симптомы

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Неожиданное заявление: Зеленский хочет встречи с Путиным

В Украине новые правила для абонентов предоплаченной связи
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук