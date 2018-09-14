В Мелитополе студенты превратили трансформатор в картинную "галерею": опубликованы фото

Сегодня, 04:20

Студенты училища культуры показали, как может выглядеть уличный арт-объект

Фото: Наш город
Фото: Наш город

В Мелитополе студенты института культуры показали горожанам, что уличное искусство может быть не только непонятными иероглифами любителей граффити, которыми украшены многие здания в городе.

"Холстом" для работ молодых художников стала старая трансформаторная будка на перекрестке улиц Покровской и Михаила Грушевского, сообщает "Наш город".

По словам преподавателя училища культуры Валерия Прохина, для студентов эта работа стала хорошей практикой и поводом показать свой вклад в благоустройство города. Рисунки студенты выбрали самостоятельно, а кисти и краски им предоставила городская власть. 

Напомним, ранее мы сообщали, что на стенах "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.

Идея мурала – вдохновить людей на путешествия по дальним странам, знакомство с другими культурами и открытость новым впечатлениям.

Также мы писали о том, как молодая художница из Нью-Йорка BKfoxx закончила работу над муралом на старом здании полиции Печерского района Киева. На стене появился нарисованный мужчина в джинсах и берцах, который склонился, чтобы руками защитить ромашку, которая растет в окружении разбросанных инструментов и болтов.
художник, Мелитополь, запорожская область, стрит-арт

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