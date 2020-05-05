В многоэтажке Бердянска в холодильнике нашли труп женщины

В Бердянске, где ранее средь бела дня похитили студента, произошло жуткое убийство. Мужчина до смерти забил женщину, с которой арендовал квартиру. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области.

Тело женщины обнаружили около 13:00 4 мая. Его преступник спрятал в бытовом холодильнике на крыше пристройки девятиэтажного дома.

"Работники сектора криминальной полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Черкасской области 1985 года рождения. Полицейские выяснили, что злоумышленник арендовал квартиру вместе с потерпевшей. В конце апреля во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры фигурант нанес женщине телесные повреждения в область головы и туловища. От полученных травм 2 мая женщина умерла", – рассказал начальник Бердянского отдела полиции Сергей Дружиненко.

Отметим, что погибшая была местной жительницей 1952 года рождения. Ее тело отправили на судебно-медицинское исследование, чтобы точно установить причины смерти. Также преступнику уже сообщили о подозрении в убийстве женщины. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

Недавно подобный инцидент произошел в Киеве – судимый мужчина до смерти забил свою сестру.

А в Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который застрелил своего тестя, тещу и ранил восьмилетнюю дочь.

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