В одном из районов Запорожья приостановят движение трамваев

Сегодня, 17:55

Запорожским перевозчикам напомнили о льготных категориях пассажиров

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Заводском районе Запорожья на протяжении пяти дней, с 17 по 21 сентября, приостановят движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Как стало известно, причиной будущей остановки движения трамваев станут профилактические работы на контактной сети, а также кронирования деревьев. В связи с этим движение трамваев по маршруту №16 от остановки "ул. Диагональная" до остановки "Запорожогнеупор" будут перекрывать.

Также в запорожском управлении транспорта состоялась встреча руководства города с перевозчиками, предметом которой стали участившиеся жалобы на работу маршруток.

В ходе встречи предпринимателям напомнили, пассажиры каких льготных категорий должны ездить по городу бесплатно: это пенсионеры, дети до 6 лет, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также участники боевых действий.

Напомним, ранее мэр Запорожья прокомментировал скандал с высадкой школьников из маршруток водителями, которые требовали от детей оплаты проезда. По словам градоначальника, фирмы перевозчиков ежегодно получают миллионные компенсации из городского бюджета, поэтому с шоферами-нарушителями "разговор будет короткий".
транспорт, маршрутки, трамвай, Запорожье

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Источник:

"Сегодня"

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