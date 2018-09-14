В одном из районов Запорожья приостановят движение трамваев

В Заводском районе Запорожья на протяжении пяти дней, с 17 по 21 сентября, приостановят движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Как стало известно, причиной будущей остановки движения трамваев станут профилактические работы на контактной сети, а также кронирования деревьев. В связи с этим движение трамваев по маршруту №16 от остановки "ул. Диагональная" до остановки "Запорожогнеупор" будут перекрывать.

Также в запорожском управлении транспорта состоялась встреча руководства города с перевозчиками, предметом которой стали участившиеся жалобы на работу маршруток.

В ходе встречи предпринимателям напомнили, пассажиры каких льготных категорий должны ездить по городу бесплатно: это пенсионеры, дети до 6 лет, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также участники боевых действий.

Напомним, ранее мэр Запорожья прокомментировал скандал с высадкой школьников из маршруток водителями, которые требовали от детей оплаты проезда. По словам градоначальника, фирмы перевозчиков ежегодно получают миллионные компенсации из городского бюджета, поэтому с шоферами-нарушителями "разговор будет короткий".