В Запорожье водитель маршрутки устроил массовую высадку школьников

Сегодня, 11:38

Шофер объяснил свои действия тем, что не подписывал договор на бесплатный проезд школьников

Иллюстрация. Фото: патрульная полиция Украины
Иллюстрация. Фото: патрульная полиция Украины

В Запорожье водитель маршрутного такси №61, которое курсирует с Арматурного завода в 4-й Южный микрорайон, 10 сентября устроил массовую высадку школьников из салона, отказавшись бесплатно возить детей.

Как сообщила в Facebook пользователь Ирина Стадниченко, водитель за один рейс выгнал из салона пятерых детей, объясняя это тем, что не подписывал никаких договоров на их льготный проезд.

"Сегодня утром на 61 маршруте (осипенковский — пески) водитель отказывался пускать в маршрутку школьников по льготному проезду – видите ли с ним не подписывали никакого соглашения городские власти! На протяжении всего маршрута до автовокзала он выгнал 5 детей!" – написала она.

В то же время, на требование пассажирки сообщить свои данные шофер ответил отказом, а номер автобуса сфотографировать женщина не успела.

"Никто, кроме меня, не вступился за детей. Пассажиры, не будьте безразличными! Это наши дети!" — добавила автор.

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Напомним, ранее на Донбассе спор между водителем маршрутки и льготником едва не закончился увечьями пассажира – шофер набросился на него с кулаками и пытался задушить.

Также мы писали о том, как в Запорожской области пассажиры возмутились водителем маршрутки, который едва не врезался в бензовоз. До этого, также в Запорожье, уволили хама-водителя, который устроил ссору с школьником.

А на Волыни вспыхнул скандал, когда водитель автобуса с кулаками набросился на льготника-инвалида с ребенком, требуя от них заплатить за проезд.
маршрутка, Запорожье, льготник

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Источник:

"Сегодня"

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