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В СБУ назвали заказчика теракта на детской площадке в Запорожье

7 июня, 17:14

По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В СБУ раскрыли детали о заказчике теракта в Запорожье. Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья.

Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое "министерство государственной безопасности ДНР". По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе.

"Информация о взрывном устройстве поступила в Центральный аппарат Службы – и группа, сформированная и.о. председателя СБУ Ивана Баканова, выехала в Запорожье для отслеживания злоумышленника", – сообщил начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники Службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью полтора килограмма пластида вблизи детской площадки. Устройство собирался активировать с помощью мобильного телефона. Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство. Для обеспечения полной безопасности граждан в шесть утра была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов и ограничен въезд на прилегающую территорию.

В интересах следствия правоохранители осуществили аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки.

"После того, как злоумышленник вышел за территорию и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости – не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки", – отметил Алексей Петров.


Сотрудники СБУ задержали "подрывника" согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после возвращения на место потенциального преступления. В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, как сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агента российской ФСБ

"Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова", - говорится в сообщении.

Напомним также, что на Донбассе СБУ разоблачила российского агента, который готовил теракты во время выборовБыл задержан организатор террористической группировки, который скупал оружие и боеприпасы, а также, согласовывая свои действия с российской спецслужбой, собирался устроить теракты.

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Тег теракт, СБУ, Запорожье, взрывчатка, диверсант

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