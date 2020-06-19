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В СИЗО опровергли самоубийство мужчины, который порезал своего сына

19 июня, 12:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

Начальник следственного изолятора рассказал обстоятельства смерти подозреваемого

В Запорожской области раскрыли обстоятельства смерти мужчины, которого подозревали в том, что порезал ножом своего двухлетнего сына.

По словам начальника Вольнянского изолятора временного содержания Виктора Овдиенко, 46-летнего арестанта доставили в учреждение с многочисленными ссадинами и ушибами, сообщает 061.ua.

"В ИВС был доставлен Александр Л. ... Выявленные телесные повреждения: ссадины по всему телу, на ногах, синяк на правой руке, рассечение левой брови, ссадина в районе правого виска", - говорится в справке о телесных повреждениях, которую представили журналистам.

Начальник ИВС признал, что уже в изоляторе мужчине стало плохо и начались судороги – ему делали искусственное дыхание и пытались реанимировать, но медики констатировали смерть. Сейчас тело направлено на экспертизу, которая должна установить причину его смерти.

Отметим, что ранее сообщалось о том, якобы подозреваемый покончил с собой – повесился в камере СИЗО.

Как известно, мужчину подозревали в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего двухлетнего сына. Ребенок получил три ножевых ранения, одно из них – в шею. Мальчик находится в реанимации, в тяжелом состоянии. В тот же день подозреваемый был задержан.

Мы уже сообщали, что во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как можно защитить ребенка от жестоких родителей:

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