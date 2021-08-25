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В Запорожье 12-летний мальчик находится в коме после отдыха в лагере. Его состояние ухудшается

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 августа, 10:51
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В лагере Тимофей потерял сознание и у него начались судороги. В больницу ребенка привезли в тяжелом состоянии
Тимофей Дегальцев оказался в коме после физических нагрузок в лагере. Коллаж "Сегодня"
Тимофей Дегальцев оказался в коме после физических нагрузок в лагере. Коллаж "Сегодня"

В детском лагере в Геническе Херсонской области у 12-летнего Тимофея Дегальцева внезапно начались судороги. В местную больницу его доставили уже в коме. Сейчас он находится в медучреждении Запорожья, но состояние мальчика ухудшается.

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Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

Как это произошло?

Тимофею внезапно стало плохо во время физической нагрузки, медики "скорой" забрали его в больницу в бессознательном состоянии с судорогами. Сначала мальчик находился в больнице Геническа. У него была остановка сердца, но врачам удалось спасти ребенка.

После этого медики сказали, что нужно везти Тимофея в Запорожье в областную детскую больницу.

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Перевозка стояла 60 тысяч гривен, так как нужен автомобиль со специальными аппаратами – мальчик был на ИВЛ. Деньги на транспортировку собирали всем городом.

В каком состоянии сейчас Тимофей?

Спустя несколько дней в больнице состояние ребенка только ухудшилось.

Мальчику стало плохо в лагере. Фото из соцсети

"Состояние Тимофея ухудшается, вчера сделали КТ, двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Ведется вся необходимая терапия. Мы верим, мы надеемся, мы делаем все, что от нас зависит", — написала замглавы Запорожской ОГА.

Что делать, если человеку внезапно стало плохо?

Алгоритм оказания первой помощи:

  • Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
  • Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
  • Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
  • Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.
  • Наблюдение за состоянием пострадавшего.

Напомним, ранее в одесском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавирусной болезни. Сначала заразились 42 ребенка и двое воспитателей.

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Вскоре количество заболевших увеличилось до 44 детей и трех вожатых. Четырех подростков госпитализировали в городскую больницу.

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