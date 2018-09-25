В Запорожье 700-летний дуб лишат статуса памятника

На дереве осталась только одна живая ветка и почти нет коры

В Запорожье городские власти планируют лишить 700-летний дуб статуса ботанического памятника. Соответствующий проект решения опубликован на сайте мэрии города.

Как стало известно, по заключениям экспертов, дерево почти полностью лишено коры – она осталась только на одной живой ветке и покрывает ее узкой полосой. Над живой ветвью нависает мертвая, которая была сломана под воздействием непогоды.

Обнаженная древесина ветвей и ствола покрыта большим количеством трещин, а у корневой шейки отмечаются значительные очаги разрушения древесины, и она становится трухлявой.

По выводам экспертов, состояние объекта "Запорожский 700-летний дуб" является опасным и создает угрозу для жизни людей из-за возможного обвала дерева или его ветвей, говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Отметим, что в 2017 году была разработана проектно-сметная документация реконструкции комплекса "Село ремесляне "Під дубом", где находится дерево, и лишение статуса ботанического памятника позволит начать реконструкцию.

Предполагается, что будут установлены 3 павильона в этно-стиле, где будут размещены мастерские гончарства, ткачества и кузнечного ремесла. Одновременно на территории комплекса смогут находиться до 1000 человек.

Территория комплекса позволит проводить фестивали, концертные мероприятия и праздники, коворкинг, а также другие мероприятия городского, украинского и международного уровней. Также проект предусматривает создание условий для свободного пребывания на территории комплекса людей с особыми потребностями.

Ранее мы писали о том, как житель Бердянска Запорожской области засадил свой огород кактусами. Необычное хобби у мужчины появилось почти тридцать лет назад и с тех пор у него "приютились" почти 200 растений.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге погиб мужчина, на которого упало дерево. Как отметили в полиции, мужчина вечером возвращался домой на велосипеде. Дерево не выдержало сильного порыва ветра и рухнуло на него.