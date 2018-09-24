Непогода на Западе Украины: ветер "разрывает" Ровенскую область

Сегодня, 16:34

В Черновцах из-за порывов ветра с дома упал огромный кусок штукатурки


Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

Фото: ГСЧС, соцсети

В Ровенской области сегодня, 24 сентября, вследствие непогоды и сильных порывов ветра 15-20 м/с спасатели освобождали от поваленных деревьев дороги в Ровенском, Дубенском, Сарненском и Корецком районах. Также обесточены 135 населенных пункта области, повреждены 52 линий электропередач и 622 трансформаторных подстанции.

"В поселке Клевань Ровенского района дерево упало на частный жилой дом и заблокировало вход, где находились малолетние дети. Спасатели с помощью специнструмента разблокировали вход. Никто из жильцов дома не пострадал", – сообщают в ГСЧС.

В то же время, в Черновцах из-за сильного порыва ветра с четвертого этажа дома №13 на ул. Университетская отвалился большой кусок штукатурки. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее мы писали, что  мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Также украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.
ветер, спасатели, дерево, Клевань

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Источник:

"Сегодня"

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