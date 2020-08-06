В Запорожье активизировались мошенники: чем они промышляли

В Запорожье мошенники обманывают людей, чтобы получить их деньги. Так, поверив злоумышленникам, местные жительницы лишились около 272 тысяч гривен.

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В пресс-службе Нацполиции уточнили, что нарушители действуют по старым наработанным схемам "Ваш родственник в беде" и "Обмен денег".

Так, местной жительнице 1939 года рождения позвонил неизвестный и представился знакомым ее бывшего зятя. Мужчина сказал, что тот якобы попал в ДТП и для его лечения нужны деньги. Женщина спустя 40 минут после звонка передала мошеннику 9000 долларов (около 250 тысяч гривен). А когда позвонила "пострадавшему", узнала, что с ним на самом деле все в порядке.

Кроме того, в Хортицкий отдел полиции обратилась пенсионерка 1936 года рождения. Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришли две неизвестные женщины и представились сотрудницами банка. Они предложили заменить "старые" деньги на "новые" и таким образом получили 22 тысячи гривен.

По данным фактам следователи начали уголовные производства.

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Напомним, ранее полиция разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у граждан свыше 100 тысяч гривен.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

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