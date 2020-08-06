Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожье активизировались мошенники: чем они промышляли

6 августа, 15:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Аферисты представляются знакомыми родственников или представителями банка

В Запорожье мошенники обманывают людей, чтобы получить их деньги. Так, поверив злоумышленникам, местные жительницы лишились около 272 тысяч гривен.

Реклама

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что нарушители действуют по старым наработанным схемам "Ваш родственник в беде" и "Обмен денег".

Так, местной жительнице 1939 года рождения позвонил неизвестный и представился знакомым ее бывшего зятя. Мужчина сказал, что тот якобы попал в ДТП и для его лечения нужны деньги. Женщина спустя 40 минут после звонка передала мошеннику 9000 долларов (около 250 тысяч гривен). А когда позвонила "пострадавшему", узнала, что с ним на самом деле все в порядке.

Кроме того, в Хортицкий отдел полиции обратилась пенсионерка 1936 года рождения. Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришли две неизвестные женщины и представились сотрудницами банка. Они предложили заменить "старые" деньги на "новые" и таким образом получили 22 тысячи гривен.

В тренде
"Мы даже не на коленях": мэр Тернополя рассказал об убытках города из-за карантина

По данным фактам следователи начали уголовные производства.

Реклама

Напомним, ранее полиция разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у граждан свыше 100 тысяч гривен.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мошенничество Запорожье аферисты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)
Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)Запорожье
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)Украина
"Побег из Шоушенка" по-украински: мать рыла туннель к колонии сына возле ЗапорожьяЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять