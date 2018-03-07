В Запорожье бомжу назначили залог в 35 тысяч гривен

Мужчину без определенного места жительства и работы задержали за кражу кошелька

В Запорожье суд назначил ранее судимому, нигде не зарегистрированному и безработному мужчине, которого подозревают в краже кошелька, залог в сумме 35 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Коммунарского районного суда, инцидент произошел возле одного из кафе в феврале.

"Потерпевший гражданин Щ. достал бумажник, в котором находились денежные средства в общей сумме 800 гривен, а преступник выхватил из рук последнего кошелек и побежал", – говорится в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что подозреваемый нигде не зарегистрирован, не работает, не имеет устойчивых социальных связей, и назначил залог в сумме 35 240 гривен.

В случае неуплаты этой суммы мужчина будет содержаться в следственном изоляторе до мая по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершено повторно".

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