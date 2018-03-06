Врачи обнаружили эпицентр кори в Запорожье
Подавляющее большинство детей, больных корью, – цыгане
В Запорожье среди 39 детей, заболевших корью, 34 оказались представителями ромской национальности.
Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Все заболевшие цыганские дети не были привиты от кори.
"Из шести заболевших корью на последней неделе – 5 человек цыганской национальности", – говорится в сообщении.
Всего из 73 случаев кори с начала года в Запорожье, 18 заболевших проживают в Шевченковском районе города, в Вознесеновском, Заводском и Коммунарском – по 14, в Александровском – 9, в Днепровском и Хортицком – по два.
Напомним, ранее медики сообщили, что корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.
Стоит напомнить, что корь – острое вирусное инфекционное заболевание. Она поражает центральную нервную систему.
По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).
Между тем, врачи дали официальные рекомендации о том, как предотвратить корь у детей.
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