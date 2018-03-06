Врачи обнаружили эпицентр кори в Запорожье

Сегодня, 16:42

Подавляющее большинство детей, больных корью, – цыгане

Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

В Запорожье среди 39 детей, заболевших корью, 34 оказались представителями ромской национальности.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Все заболевшие цыганские дети не были привиты от кори.

"Из шести заболевших корью на последней неделе – 5 человек цыганской национальности", – говорится в сообщении.

Всего из 73 случаев кори с начала года в Запорожье, 18 заболевших проживают в Шевченковском районе города, в Вознесеновском, Заводском и Коммунарском – по 14, в Александровском – 9, в Днепровском и Хортицком – по два.

Напомним, ранее медики сообщили, что корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.

Стоит напомнить, что корь – острое вирусное инфекционное заболевание. Она поражает центральную нервную систему.

По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).

Между тем, врачи дали официальные рекомендации о том, как предотвратить корь у детей.
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Источник:

"Сегодня"

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