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В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 19:02

В Запорожье не поделили дорогу Chevrolet и Toyota

В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/26f/b68/5c926fb68d984.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/26f/b68/5c926fb68d984.jpeg Запорожье В Запорожье не поделили дорогу Chevrolet и Toyota

В Вознесеновском районе Запорожья 20 марта произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

Авария произошла возле Крытого рынка, на улице Независимой Украины, когда не смогли поделить дорогу водители Chevrolet и Toyota, сообщает inform.zp.ua.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Toyota, chevrolet

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