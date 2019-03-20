В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото
В Запорожье не поделили дорогу Chevrolet и Toyota
В Вознесеновском районе Запорожья 20 марта произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.
Авария произошла возле Крытого рынка, на улице Независимой Украины, когда не смогли поделить дорогу водители Chevrolet и Toyota, сообщает inform.zp.ua.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд
За последние дни произошло пять трагических инцидентов