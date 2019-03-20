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Смертельное ДТП в Донецкой области: под колесами легковушки погиб мужчина

Сегодня, 12:12

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.
Смертельное ДТП в Донецкой области: под колесами легковушки погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20e/e51/5c920ee51bd39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20e/e51/5c920ee51bd39.jpg Донбасс От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Покровске легковой автомобиль насмерть сбил 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Смертельная авария произошла сегодня около 5:00 утра на трассе "Александровка – Покровск – Константинополь". Как выяснилось, незадолго до наезда на дороге осуществлял разворот грузовик. Один из водителей был за рулем, а другой находился на проезжей части и следил за маневром авто. Но в этот момент по трассе двигался ВАЗ 2107 под управлением 54-летнего жителя Мирнограда. Водитель легковушки не заметил на дороге мужчину и сбил его. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте.

"По данному факту следственным начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, наезд, легковушка, Донецкая область, Покровск

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