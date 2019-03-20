Смертельное ДТП в Донецкой области: под колесами легковушки погиб мужчина
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Покровске легковой автомобиль насмерть сбил 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Смертельная авария произошла сегодня около 5:00 утра на трассе "Александровка – Покровск – Константинополь". Как выяснилось, незадолго до наезда на дороге осуществлял разворот грузовик. Один из водителей был за рулем, а другой находился на проезжей части и следил за маневром авто. Но в этот момент по трассе двигался ВАЗ 2107 под управлением 54-летнего жителя Мирнограда. Водитель легковушки не заметил на дороге мужчину и сбил его. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте.
"По данному факту следственным начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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