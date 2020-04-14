В Запорожье экс-боец "Беркута" попался на продаже оружия представителям криминала (видео)

Бывший спецназовец переделывал стартовые и травматические пистолеты в боевые

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего бойца спецподразделения милиции "Беркут", расформированного в 2014 году, на незаконном изготовлении и продаже оружия.

Как заявили в СБУ, бывший спецназовец занимал пост главы подразделения безопасности в одной из коммерческих структур столицы, и одновременно занимался противоправной деятельностью.

"В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, мужчина переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты в боевые", — говорится в сообщении.

Клиентов он подыскивал через специальные интернет-платформы и продавал через личные связи в криминальных кругах Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Злоумышленника задержали в Запорожье во время попытки продать очередную партию за 50 тысяч гривен – 10 пистолетов и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле был изъят еще один "модернизированный" пистолет с патронами.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов продажи оружия. Все пистолеты и деньги были изъяты, и направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" задержанному объявили о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Напомним, ранее в Ровно сотрудники СБУ изъяли более 600 килограммов янтаря у участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства.

Стоит добавить что сотрудники спецслужбы разоблачили подготовку к совершению заказного убийства и задержали заказчика.

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