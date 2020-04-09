В Ровно СБУ изъяла у участников ОПГ более полутонны янтаря

В Ровно, где ранее учительница попалась на торговле наркотиками, сотрудники СБУ изъяли более 600 килограммов янтаря у участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 8 апреля.

"Сотрудники спецподразделения при многоэтапной спецоперации установили, что злоумышленники готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций. Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях", – говорится в сообщении.

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В феврале нынешнего годаСБУ задокументировала факты подготовки к совершению преступления и задержали заказчика убийства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сегодня оперативники обнаружили место хранения злоумышленниками незаконно добытого янтаря. В ходе обысков в частном доме одного из участников группы правоохранители изъяли более 600 кг "солнечного камня", подготовленного к продаже.

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Продолжаются следственные действия.

Ранее в одном из районов Ровенской области во время обысков изъяли около 150 килограммов янтаря стоимостью около 5,8 млн гривен. Об этом сообщают в ГБР. По предварительным данным, к добыче янтаря причастны местные правоохранители. В ходе проведенных двух десятков обысков были изъяты мотопомпы, а также оборудование для добычи и обработки камней.

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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