В Запорожье грузовик упал с 25-метрового обрыва: есть погибший

На свалке Запорожского ферросплавного завода произошло смертельное ДТП. Грузовик съехал с серпантинной дороги и упал вниз с высокого обрыва.

Как сообщили в пресс-службе облполиции, трагедия произошла 14 июля. Водитель грузового самосвала, двигаясь по шлаковым отвалам, изменил направление движения и съехал с дороги. В итоге – грузовик упал с 25-метровой высоты. 43-летний водитель скончался на месте.

В полиции открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения водителем. Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Днепре произошло лобовое ДТП. В аварию на Полтавском шоссе 9 июля попали три автомобиля: Volkswagen, Ford и грузовик MAN. На момент столкновения в легковушке Ford находились три человека. Два пассажира, 54-летний мужчина и 32-летняя женщина, погибли на месте. А водителя в тяжелом состоянии забрала "скорая", именно он позже скончался в больнице.

Кроме того, мы писали, что жертвами аварии стала молодая пара. Павел и Алена только недавно поженились. Также известно, что женщина ждала ребенка.

А под Киевом вся семья попала в жуткую аварию – подробности в видеосюжете:

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