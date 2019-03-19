В Запорожье Hummer столкнулся с маршруткой: микроавтобус перевернулся, опубликованы фото

После столкновения с Hummer маршрутка перевернулась

В Запорожье Hummer столкнулся с маршруткой: микроавтобус перевернулся, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bd/2ca/5c90bd2cae5cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bd/2ca/5c90bd2cae5cb.jpg 2019-03-19T12:07:00+02:00 Запорожье После столкновения с Hummer маршрутка перевернулась

В Запорожье водитель элитного внедорожника – Hummer H2 – на перекрестке улицы Независимой Украины и Паркового бульвара не уступил дорогу маршрутке, водитель которой утратил контроль над машиной и микроавтобус перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел около 9 часов утра 19 марта. В результате столкновения микроавтобус влетел в припаркованные автомобили, и повредил две легковушки.

В ДТП пострадал пассажир автобуса, его доставили в городскую больницу. Информация о диагнозе пострадавшего уточняется.









Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области уволили заместителя прокурора города Энергодар, которого патрульные задержали на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее решение принял глава областной прокуратуры, заявивший, что "подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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