В Запорожье Hummer столкнулся с маршруткой: микроавтобус перевернулся, опубликованы фото
После столкновения с Hummer маршрутка перевернулась
В Запорожье водитель элитного внедорожника – Hummer H2 – на перекрестке улицы Независимой Украины и Паркового бульвара не уступил дорогу маршрутке, водитель которой утратил контроль над машиной и микроавтобус перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел около 9 часов утра 19 марта. В результате столкновения микроавтобус влетел в припаркованные автомобили, и повредил две легковушки.
В ДТП пострадал пассажир автобуса, его доставили в городскую больницу. Информация о диагнозе пострадавшего уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области уволили заместителя прокурора города Энергодар, которого патрульные задержали на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее решение принял глава областной прокуратуры, заявивший, что "подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции".
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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