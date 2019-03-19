В Запорожской области за вождение в пьяном виде уволили прокурора
Прокурор был уволен после публикации в СМИ сообщений о вождении в пьяном виде
В Запорожской области заместитель прокурора Энергодара Евгений Вангельев был уволен со своей должности после того, как попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Соответствующее решение принял глава областной прокуратуры Валерий Романов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На днях в ряде СМИ появилась информация о правонарушении, совершенном заместителем руководителя Энергодарской местной прокуратуры, а именно – управлении данным лицом автомобильным средством в состоянии алкогольного опьянения. Моя позиция однозначна – подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции", – говорится в сообщении.
Романов заявил, что решение об увольнении заместителя руководителя Энергодарской местной прокуратуры Евгения Вангельева было подписано 18 марта.
Также в прокуратуре отметили, что в воскресенье, 17 марта, патрульные полицейские в городе Васильевка остановили автомобиль Mitsubishi Pajerо, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
Как выяснилось, управлял машиной заместитель прокурора Энергодара Вангельев. По данным экспертизы, концентрация алкоголя в крови прокурора составляла 1,19 промилле.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский. Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
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