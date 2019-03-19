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В Запорожской области за вождение в пьяном виде уволили прокурора

Сегодня, 11:55

Прокурор был уволен после публикации в СМИ сообщений о вождении в пьяном виде

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay
В Запорожской области за вождение в пьяном виде уволили прокурора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg Запорожье Прокурор был уволен после публикации в СМИ сообщений о вождении в пьяном виде

В Запорожской области заместитель прокурора Энергодара Евгений Вангельев был уволен со своей должности после того, как попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующее решение принял глава областной прокуратуры Валерий Романов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На днях в ряде СМИ появилась информация о правонарушении, совершенном заместителем руководителя Энергодарской местной прокуратуры, а именно – управлении данным лицом автомобильным средством в состоянии алкогольного опьянения. Моя позиция однозначна – подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции", – говорится в сообщении.

Романов заявил, что решение об увольнении заместителя руководителя Энергодарской местной прокуратуры Евгения Вангельева было подписано 18 марта.

Также в прокуратуре отметили, что в воскресенье, 17 марта, патрульные полицейские в городе Васильевка остановили автомобиль Mitsubishi Pajerо, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

Как выяснилось, управлял машиной заместитель прокурора Энергодара Вангельев. По данным экспертизы, концентрация алкоголя в крови прокурора составляла 1,19 промилле.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский. Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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Тег прокурор, энергодар, Запорожская область, пьяный водитель

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