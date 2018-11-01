В Запорожье из Мелитополя вертолет доставил жертв "тихой охоты"
Шестеро пострадавших выжили, несмотря на отравление грибами, благодаря своевременному обращению к медикам
Шестерых жителей Мелитопольского района, которые отравились грибами, вертолет санитарной авиации доставил в областную больницу Запорожья. Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы.
Как стало известно, все пострадавшие собирали грибы в лесу около села Сосновка и в поселке Мирном, а потом готовили их в домашних условиях.
После того, как симптомы отравления проявились, всех пострадавших положили в городскую больницу Мелитополя, а затем была вызвана санитарная авиация, чтобы доставить их в Запорожье.
В настоящее время их состояние стабилизировалось – людей удалось спасти благодаря своевременному обращению к врачам.
Ранее мы писали о том, что все заболевшие оказались жителями Мелитополя. Они собирали и готовили грибы самостоятельно.
Напомним, ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.
Мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 врачам спасти не удалось.
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