В Запорожье из Мелитополя вертолет доставил жертв "тихой охоты"

Сегодня, 17:33

Шестеро пострадавших выжили, несмотря на отравление грибами, благодаря своевременному обращению к медикам

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Шестерых жителей Мелитопольского района, которые отравились грибами, вертолет санитарной авиации доставил в областную больницу Запорожья. Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы.

Как стало известно, все пострадавшие собирали грибы в лесу около села Сосновка и в поселке Мирном, а потом готовили их в домашних условиях.

После того, как симптомы отравления проявились, всех пострадавших положили в городскую больницу Мелитополя, а затем была вызвана санитарная авиация, чтобы доставить их в Запорожье.

В настоящее время их состояние стабилизировалось – людей удалось спасти благодаря своевременному обращению к врачам.

Ранее мы писали о том, что все заболевшие оказались жителями Мелитополя. Они собирали и готовили грибы самостоятельно.

Напомним, ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.

Мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 врачам спасти не удалось. 
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"Сегодня"

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