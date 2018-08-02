Бывший мэр Запорожья вернулся в город и занялся ресторанным бизнесом

Сегодня, 14:51

Запорожский бизнесмен нанял консультантом 

Александр Син. Фото: zp.comments.ua
Александр Син. Фото: zp.comments.ua

Бывший мэр Запорожья Александр Син, которого обвиняли в целом ряде преступлений, вернулся в город и занялся ресторанным бизнесом – он начал сотрудничать с местным бизнесменом Артуром Гатунком в качестве консультанта по вопросам развития.

Как сообщает пресс-служба бизнесмена в официальном комментарии для СМИ, он сотрудничает с бывшим мэром как с консультантом по поводу развития сети ресторанов.

"Я бы не назвал это словом работает у меня, скорее, сотрудничаем на взаимовыгодных условиях…консультирует меня по поводу развития ресторанного бизнеса", – говорится в комментарии. Как долго может продлиться сотрудничество, бизнесмен не уточнил.

Отметим, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Син проживает в Одессе, где открыл гриль-бар, но следователи не могли найти его для вручения подозрения в уголовных преступлениях.

В ноябре 2016 года Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал Сина виновным по так называемому "делу врачей" – нарушении конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра, назначив наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти на срок в два года.

Экс-градоначальника Запорожья некоторые СМИ связывают с организованной преступной группой "Анисима", члены которой обвиняются в разворовывании бюджетных средств коммунальных предприятий города во время мэрства Сина.
ресторан, Запорожье, Александр Син

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