В Запорожье к летнему сезону готовят центральный парк
В парке запланированы ремонт аттракционов, сцены и главного входа
В Запорожье центральный парк города – "Дубовая роща" – начали готовить к началу летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По словам исполняющего обязанности директора парка Олега Комаренко, зимой рабочие подрядной организации провели плановый ремонт всех аттракционов. Все работы выполнялись за счет собственных средств парка.
В настоящее время специалисты ремонтируют главную сцену и обновляют вход в парк. Планируется полностью восстановить колоннаду на входе в "Дубовку", придать ей исторический вид. Также рабочие сделают подсветку на колесе обозрения.
Кроме того, в центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща" планируется провести масштабную реконструкцию. В настоящее время руководство парка разрабатывает проект реконструкции первой очереди.
Напомним, ранее в Запорожье атаке вандалов подвергся центральный сквер Хортицкого района города – ночью были повреждены скамейки и урны, установленные в парке.
Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.
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