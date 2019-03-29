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В Запорожье к летнему сезону готовят центральный парк

Сегодня, 19:04

В парке запланированы ремонт аттракционов, сцены и главного входа

В Запорожье к летнему сезону готовят центральный парк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e4e/9c4/5c9e4e9c4eef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e4e/9c4/5c9e4e9c4eef2.jpg Запорожье В парке запланированы ремонт аттракционов, сцены и главного входа

В Запорожье центральный парк города – "Дубовая роща" – начали готовить к началу летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам исполняющего обязанности директора парка Олега Комаренко, зимой рабочие подрядной организации провели плановый ремонт всех аттракционов. Все работы выполнялись за счет собственных средств парка.

В настоящее время специалисты ремонтируют главную сцену и обновляют вход в парк. Планируется полностью восстановить колоннаду на входе в "Дубовку", придать ей исторический вид. Также рабочие сделают подсветку на колесе обозрения.

Кроме того, в центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща" планируется провести масштабную реконструкцию. В настоящее время руководство парка разрабатывает проект реконструкции первой очереди.

Напомним, ранее в Запорожье атаке вандалов подвергся центральный сквер Хортицкого района города – ночью были повреждены скамейки и урны, установленные в парке.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.

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Тег ремонт, Запорожье, парк

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