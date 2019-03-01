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В Запорожье вандалы разгромили городской парк

Сегодня, 08:55

Вандалы вырывали скамейки вместе с бетонными основаниями

В Запорожье вандалы разгромили городской парк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8d5/97a/5c78d597a74d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8d5/97a/5c78d597a74d6.jpg Запорожье Вандалы вырывали скамейки вместе с бетонными основаниями

В Запорожье атаке вандалов подвергся центральный сквер Хортицкого района города – ночью были повреждены скамейки и урны, установленные в парке. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Как стало известно, инцидент произошел в сквере по проспекту Юбилейному, которые только недавно установили в ходе реконструкции.

В Хортицкой районной администрации отметили, что обратятся в полицию с просьбой обратить внимание на этот случай вандализма и начать расследование.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.  

Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году. 

Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением.

Как выяснила "Сегодня", неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.

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Тег Запорожье, вандалы, хортица

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