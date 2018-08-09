В Запорожье кондиционер стал причиной пожара

Сегодня, 12:54

Возгорание произошло в магазине кожи и меха

Иллюстрация. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области
Иллюстрация. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру" произошло возгорание кондиционера. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре в Александровском районе спасатели получили в 15:25.

Как выяснили пожарные, прибывшие на место происшествия, вспыхнул внешний блок кондиционера. Спасатели оперативно справились с возгоранием. По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента могли стать неполадки с электропроводкой. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. гонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса, а водитель рассказал, что во время движения в моторном отсеке "что-то стрельнуло" и оттуда повалил густой дым.

Не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. К счастью, и водитель, и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.
пожар, Запорожье, магазин, кондиционер

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье кондиционер стал причиной пожара". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Скриншот

В Великобритании пронесся огненный торнадо - появилось видео

Сегодня, 11:11

Столб огня достигал в высоту 15 метров

Другие регионы

Фото: ГСЧС в Черниговской области

В Чернигове на ходу загорелся автобус: появились фото и видео

Вчера, 18:02

На момент возникновения пожара в салоне находились 20 человек
Загрузка...

Происшествия

Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области сгорел дом, в пожаре погиб трехлетний мальчик

Вчера, 11:59

Старшего братика удалось спасти соседям

США

Трамп предложил изменить течение рек для тушения пожаров в Калифорнии

7 Августа, 17:50

Несмотря на все усилия, крупнейший пожар в истории Калифорнии ликвидировать не удается
Загрузка...