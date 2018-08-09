В Запорожье кондиционер стал причиной пожара

В Запорожье 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру" произошло возгорание кондиционера. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре в Александровском районе спасатели получили в 15:25.

Как выяснили пожарные, прибывшие на место происшествия, вспыхнул внешний блок кондиционера. Спасатели оперативно справились с возгоранием. По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента могли стать неполадки с электропроводкой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. гонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса, а водитель рассказал, что во время движения в моторном отсеке "что-то стрельнуло" и оттуда повалил густой дым.

Не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. К счастью, и водитель, и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.